«Все возможно»: Нюша рассказала о возобновлении отношений с Егором Кридом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певица считает, что в ее жизни могут произойти любые изменения.

Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, допустила возобновление отношений с рэпером Егором Кридом. Соответствующее заявление исполнительница сделала в беседе с VOICE.

«Я просто как человек, который верит в то, что все возможно в этом мире, исходя из этого мировоззрения, ответила на ее вопрос (вопрос Ляйсан Утяшевой, ей Нюша давала интервью ранее. — Прим. ред.)», — пояснила свою позицию артистка

Нюша подчеркнула, что не хотела радовать или огорчать поклонников, а просто делилась своим мнением.

«Не было задачи, так скажем, поселить надежду в чьих-то сердцах. Моя позиция по жизни — никогда не говори никогда. И именно в этом заключался мой ответ. А дальше просто люди увидели то, что захотели», — добавила звезда.

Прежде, на шоу Ляйсан Утяшевой знаменитость рассказала, что думает по поводу завершившегося романа с Егором Кридом. По ее признанию, романтические отношения с певцом были самым ярким эпизодом в ее жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с кем встречается Нюша.