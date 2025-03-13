В Москве прошли соревнования по стрельбе среди полицейских

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Участники состязаний демонстрировали навыки, необходимые для несения службы.

В Москве впервые состоялись соревнования по стрельбе между столичными подразделениями МВД. Участие в состязаниях приняли более 230 человек. Они демонстрировали навыки, необходимые для несения службы.

Турнир проходил на базе уникального корпуса второго специального полка, которая оснащена всем необходимым для подготовки сотрудников МВД к службе. В одном из тиров комплекса была оборудована не просто огневая зона, а полоса препятствий, имитирующая реальные условия. Организацией мероприятия занимались специалисты федерации практической стрельбы России.

Соревнования проводились по нескольким категориям: в зависимости от пола и калибра используемого оружия. Владение стрелковым оружием является одним из ключевых навыков для любого правоохранителя, вне зависимости от его должности.

Вице-президент федерации практической стрельбы РФ Станислав Вайнштейн отметил, что в этот раз было организовано множество категорий. Например, участники, имеющие табельное оружие ПМ, соревновались отдельно. Женщины состязались только между собой. Кроме того, были предусмотрены командные зачеты.

«Все будут награждены», — подчеркнул он.

Судейская коллегия уже подводит итоги, и совсем скоро мы узнаем, какое подразделение столичного главка МВД продемонстрировало лучшее мастерство.

«Профессиональная подготовка сотрудников Московской полиции проходит на плановой основе, регулярно. То, что вы видите сегодня, это итог тех занятий, которые прошли в 2024 году. Подводим своеобразный итог, выберем лучшего, кто лучше всех подготовился в 2024 году», — заключил начальник Главного управления МВД России по городу Москва Олег Баранов.