Встреча Путина с Уиткоффом состоится вечером в закрытом формате

Фото: www.globallookpress.com/Chris Kleponis

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Спецпосланник американского лидера уже находится в Москве.

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф проведут встречу вечером 13 марта в Москве. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, отвечая на вопрос «Известий».

Он отметил, что встреча будет проходить в закрытом формате.

Уиткофф прилетел в Москву 13 марта. Воздушное судно, на борту которого он находился, приземлилось в аэропорту Внуково.

До этого США провели с Украиной переговоры в Саудовской Аравии, по итогам которых Киев выразил готовность к 30-дневному прекращению огня.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя это предложение, отметил, что России нужен устойчивый и постоянный мир, опирающийся на устранение первопричин нынешней ситуации на Украине, а не временный.

Ранее, писал 5-tv.ru, спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога отстранили от переговоров, нацеленных на урегулирование конфликта.