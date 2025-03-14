«Я ее не контролирую»: Бородина рассказала про отношения со старшей дочерью

Фото: Щербак Александр/ТАСС

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Телеведущая Ксения Бородина рассказала про свои отношения со старшей дочерью.

Телеведущая и блогер Ксения Бородина перестала контролировать свою старшую дочь Марусю. В своем Telegram-канале звезда поделилась, что доверяет подростку и не вмешивается в ее личную жизнь.

«У Маруси сейчас такой возраст, когда, в принципе, у детей меняется гормональный фон, перепады настроения и т. д. И самое главное в этот период — не напугать ребенка. Нужно относиться с пониманием к тому, что происходит и вспоминать себя в этом возрасте. Я знаю, что у нее огромное количество друзей, есть свои чаты с девчонками. Но она уже спокойно самостоятельно выезжает в центр города гулять с подружками…» — рассказала Бородина.

Телеведущая отметила, что Маруся достаточно умна для своего возраста и умеет расставлять приоритеты, поэтому она спокойна за дочь. Бородина мечтает, чтобы девушка поступила в МГИМО и стала дипломатом, но готова поддержать любой ее выбор.

Старшая дочь Бородиной родилась в браке с предпринимателем Юрием Будаговым. Звезда ранее признавалась, что бывший муж не помогал ей финансово и перестал видеться с Марусей. Однако Бородина не предъявляет претензий экс-супругу, считая, что он сам пожалеет об этом в будущем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жених Бородиной приревновал ее к официанту.