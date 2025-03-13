«Россети Сибирь» приостановит реализацию инвестпрограммы

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Решение связано с недостаточным уровнем тарифов и невозможностью привлечь внешнее финансирование.

«Россети Сибирь» вынуждена приостановить реализацию мероприятий инвестиционной программы 2025 года. Такое решение приняли из-за недостаточного уровня тарифов и невозможности привлечь внешнее финансирование, сообщает ТАСС.

В Сибири, отметили в компании, наблюдается проблема многолетнего недофинансирования сетевого комплекса, и предприятие сейчас находится в преддефолтном состоянии, когда остро стоит вопрос о возможности исполнения своих обязательств: в первую очередь, по привлеченному кредитному долгу.

Основная задача — не допустить развития негативного сценария, который потенциально может привести к банкротству, рассказали представители предприятия.

«В целях сдерживания роста кредитного портфеля и сохранения возможности осуществлять текущую операционную деятельности по энергоснабжению потребителей, компания вынуждена приостановить реализацию мероприятий инвестиционной программы», — уточнили в «Россети Сибирь».

Наиболее острая ситуация, по данным компании, сложилась в Красноярском и Забайкальском краях, республиках Хакасия и Бурятия. Предприятие объясняет это тем, что региональные тарифные органы не учитывают в валовой выручке реальные затраты сетевых организаций, которые связаны с необходимостью модернизации оборудования с износом около 80%, увеличением энергопотребления, выполнением обязательств по кредитам и льготному техприсоединению. При этом растет стоимость оборудования, материалов, работ, затраты на производственный персонал, стоимость обслуживания долга.

По итогам 2024 года объем финансирования инвестиционных программ в этих регионах превысил 7,7 млрд рублей и в существенной части покрывался за счет привлечения новых кредитов. Однако этот объем, сформированный с учетом утвержденных в регионах тарифных ставок, значительно ниже необходимого финансирования для решения проблем в регионах, заключили в «Россети Сибирь».