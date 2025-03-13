Польша отказывается экстрадировать преступников в Россию

Фото, видео: Zuma\TASS/ТАСС; 5-tv.ru

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Варшава объясняет свое решение «политическими преградами».

Европа на фоне растущих русофобских настроений не желает выдавать преступников нашей стороне.Такое заявление сделали в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Как уточнили в ведомстве, Польша отказала в экстрадиции 11 человек.

Свое решение Варшава объясняет «политическими преградами». Однако деяния, в которых обвиняют россиян, серьезные и с политикой никак не связаны.

В некоторых случаях речь идет о крупном мошенничестве и заказном убийстве.

«Это обвиняемые в мошенничестве, организации заказного убийства, изготовлении и распространении запрещенных материалов. Фактически своим нежеланием выдавать беглецов зарубежные коллеги ставят под угрозу безопасность собственных граждан», — заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

По одному из дел разыскивают женщину из Санкт-Петербурга. Ее обвиняют в создании контента для взрослых. В качестве моделей она привлекала несовершеннолетних внуков. В Генпрокуратуре России подчеркнули, что, отказывая в экстрадиции таких граждан, Польша, по сути, покрывает преступников, освобождая их от ответственности.