Встреча Путина и Лукашенко: новые горизонты сотрудничества для России и Белоруссии

Фото, видео: Кормилицына Кристина/ТАСС; 5-tv.ru

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Отношения двух стран в рамках Союзного государства достигли большего уровня, что подтверждается ростом товарооборота на 5,7%.

Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество в сфере авиастроения. Об этом сказал президент России Владимир Путин на сегодняшней встрече в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Так, совместное производство самолетов уже идет на базе завода в Минске. В целом отношения стран, как подчеркнул российский лидер, находятся на пике. Об этом, в том числе говорит рекордный объем товарооборота. По итогам прошлого года он составил более 50 миллиардов долларов.

У нас сегодня развиваются отношения таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами.

«У нас сегодня развиваются отношения таким образом, что они могли быть примером для отношений между многими другими странами. И в сфере экономики, и в сфере обеспечения безопасности государств. Нашего сотрудничества на международной арене. Я имею в виду, прежде всего на площадках ООН, в ШОС, где Белоруссия стала полноправным членом организации, в БРИКС, где Белоруссия также приобрела статус партнера. В общем, в экономике у нас все развивается самым наилучшим образом. Несмотря на все сложности внешнего характера. Опять товарооборот подрос на 5,7% и достиг рекордного уровня. Мы открываем новые направления взаимодействия. С вашей подачи мы начали проработку. И активно идет, и позитивно идет работа, например, в сфере авиастроения», — сказал Владимир Путин.

«Мы созданием уникальное образование в виде Союзного государства, примеров которому не было в истории. Идем непроторенным путем. Это все непросто. Но, как вы говорили, что у нас есть хорошее зеркало, где мы видим наши шаги — это экономика, торгово-экономические отношения. И каждый год при всех там… Они были и будут проблемы. Мы все время прирастаем. Это говорит о том, что мы движемся в нормальном направлении», — ответил президент Белоруссии.

Об уровне отношений между странами говорит и то, что для своей первой зарубежной поездки в качестве вновь избранного президента Александр Лукашенко выбрал именно Россию. Владимир Путин также пригласил коллегу приехать в Москву на празднование 80-летия Великой Победы.