Особый символизм: на Западе заявили о переломе после визита Путина в Курскую область

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Глава государства отметил, что продвижение российских войск не останавливается и заверил, что регион вскоре будет полностью освобожден от противника.

Приехав в Курскую область, президент России Владимир Путин поблагодарил каждое подразделение, которое принимает участие в освобождении региона. Также Верховному Главнокомандующему рассказали и детали уникальной операции «Поток». Подробности визита рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Владимир Путин в военной форме выходит из автомобиля. В камуфляже президента не видели уже давно. Его встречает начальник Генштаба.

Глава государства признается: практически каждый день он на связи с боевыми подразделениями. Владеет всей информацией с мест и точно знает: именно сейчас момент, когда враг не просто дрогнул, а побежал.

«Действительно, наша задача в ближайшее время — в кратчайшие сроки, окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще и боевые действия. Полностью освободить территорию Курской области», — сказал президент.

Эти кадры сейчас транслируют крупнейшие мировые телеканалы. Отмечают особый символизм поездки российского президента, да еще в военной форме.

«Путин одетый в военную форму, посещает Курск, чтобы поддержать усилия по вытеснению украинских войск», — пишет The New York Times.

«Украина теряет контроль над ключевой российской территорией, в то время как Трамп говорит, что мир «теперь зависит от России», — заявляет в одном из заголовков CNN.

А Россия предпринимает все, чтобы не только освободить Курскую область, а сделать так, чтобы никому в голову не пришло повторить авантюру. Это — уже следующий этап.

«Восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать в будущем и о создании зоны безопасности до государственной границы», — сказал Владимир Путин.

Фронт ВСУ в Курской области рухнул. Для Киева — катастрофа.

86% территории, которую оккупировал противник, уже отбили. Здесь наши войска перемалывали самые боеспособные формирования Вооруженных сил Украины. В итоге только на Курском направлении противник потерял 67 тысяч человек. Самых мотивированных и подготовленных. Среди них — иностранные наемники.

«На долю относительно небольшого курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь со всей зоны операции и более 40% личного состава, более 40% потерь в технике. Вот, если посчитать все за полгода, то 19% личный состав, 40% по технике приходится на это направление», — доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов.

Западные СМИ подчеркивают: это не просто перелом. Россия демонстрирует мощь.

«Владимир Путин посещает Курск, в то время как Россия оттесняет украинские войска из захваченного региона», — пишет Financial Times.

Подбито семь тысяч единиц техники. Задумка Киева была понятной — оттянуть наши войска с Донбасса, а захваченные территории использовать затем в качестве разменной монеты. Но не вышло. Это же понимают и в Европе.

«Путин говорит о победе в Курске и оставляет Украину без разменной монеты для мирных переговоров», — заявил The Telegraph.

Наши бойцы проявили отчаянный героизм и невероятную изобретательность. Чего стоит операция «Поток». Она точно войдет не только в труды по военному делу, но и в учебники истории. Бойцы нескольких подразделений по газопроводу пробрались в тыл к противнику в Судже.

«Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу базотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 километров и вышли в глубине боевых порядков на группировки Вооруженных сил Украины. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления», — сказал Валерий Герасимов.

Мы ничего не забыли и не простили. Украинские формирования действовали в Курской области как их предшественники — немецкие карательные отряды. Убивали мирных жителей. Слабых и беззащитных.

«Люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим Вооруженным силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами», — заявил глава государства.

Боевики сдаются в плен. Уже — более 400 человек. И вот здесь президент акцентирует.

«Мы ко всем людям относимся, и должны относиться в будущем гуманно. Ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем, хочу напомнить также и о том, что иностранцы наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — сказал президент.

Продвижение наших войск — не останавливается. Осталось совсем немного.

«Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут, безусловно, исполнены. И территория Курской области, в ближайшее время, будет полностью освобождена от противника», — подчеркнул глава государства.

И наши бойцы прямо сейчас делают все, чтобы враг забыл дорогу, которая ведет на нашу исконную землю.