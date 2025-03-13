Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Известно об одном пострадавшем.

Мужчина открыл стрельбу в автобусе в подмосковной Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в официальном Telegram-канале.

«В автобусе между двумя пассажирами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонента из предмета, конструктивно схожего с оружием», — написали представители ведомства.

На данный момент известно об одном пострадавшем, это мужчина 1984 года рождения. Подробности его состояния неизвестны, однако установлено, что он самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого в стрельбе. Им оказался 38-летний местный житель, чьи действия вызвали тревогу среди жителей района. У правонарушителя был изъят сигнальный пистолет.

На данный момент правоохранительные органы занимаются установлением обстоятельств происшествия. Проводится расследование, в рамках которого специалисты собирают доказательства и свидетельства, чтобы выяснить причины инцидента и оценить его последствия.

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