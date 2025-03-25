Феномен радио: какие тренды ловит пыльный приемник

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Лушин; 5-tv.ru

Радио живее всех живых — единогласно считают музыкальные артисты, пришедшие на вечеринку TopHit.

Во что переобулся старенький радиоприемник, нужно ли уступать место более прогрессивным движениям и что слушают в дороге звезды радио — все это удалось эксклюзивно узнать корреспонденту 5-tv.ru на красной дорожке мероприятия TopHit.

Падение радио произойдет тогда, когда музыки вовсе не будет. Новые звезды отлично уживаются в общем чарте с уже с заслужившими славу, а мэтры, тем временем, не уходят на покой в индустрии и приехали поддержать начинающих артистов. На мероприятии интернет-платформы собрались Юлия Савичева, группа «5 утра», Денис Клявер, Марк Тишман и, конечно, новоиспеченные музыканты.

Российскую музыкальную культуру невозможно представить без радио. Это площадка для продвижения, для отдыха и объединения. Бизнесмен и музыкант Игорь Рыбаков считает, что покушаться на радио неуместно.

«Радио никогда не умрет, как и балет не умер, и опера не умерла», — добавляет бизнесмен.

Собственно, такой же взгляд разделяют певцы Марк Тишман и Денис Клявер. В ответ радионенавистникам они говорят: «Эти люди не стоят в пробках. Когда появилось кино — все сказали, что театр исчезнет».

На самом деле, чтобы судить о том, что произойдет с радио через 10-20 лет, необходимо понимать, чем оно сейчас полезно обществу слушателей, музыкантам молодым и уже состоявшимся. Когда мы видим ценность данной платформы, то сразу развеивается стереотип о том, что к радио тихо подкрался конец. Потому что именно оно подхватывает тренды, чтобы гармонично существовать в пространстве современности, подметил Игорь Рыбаков:

«Радио — прекрасный канал взаимодействия с аудиторией. Те, каналы, которые экспериментируют с форматом, они найдут, как захватить людей. Мне очень нравятся радио, которые экспериментируют с лайфами, устраивают живые мероприятия. Нужно, чтобы вокруг радио формировалось сообщество. Чтобы радио было не просто кнопкой».

Он уверен, что радио, именно как отдельная ниша не сможет существовать, его развитие возможно только в составе холдинга. Это тоже один из трендов, которым нужно следовать. Ведь людям нужны люди, а для этого платформе необходимо выходить за рамки обычной модели существования.

Медиа-менеджер Игорь Краев, который выступал на мероприятии с лекцией о продвижении музыкантов на радио, говорит, что оно умирает последние лет 30-ть и никак не может умереть.

«Я думаю, что оно, как инструмент массового потребления и продвижения музыки. У него 15-20 лет точно есть!» — прогнозирует Краев.

Даже молодые исполнители слушают радио и очень положительно к нему расположены, ведь — это их шанс и хлеб.

«Они генерируют тренды», — подмечает современность радио певец ISTOKIYA.

Никита Сорокин, артист и блогер под псевдонимом Сорокин, хвалит радио:

«Молодцы! Они постоянно пытаются улучшить себя и идут за трендами. Самое главное в любой сфере — понимать то, что сейчас любит аудитория!»

И в этом он прав, ведь аудитория живет сейчас и вовсе не думает о том, что радио — это целая экосистема, у которой достаточно причин и ресурсов, чтобы еще жить.

«Радио живее всех живых — это 100%. Пока есть автомобили и радиостанции в них — радио будет жить всегда», — уверяет певица Юлия Савичева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Савичева ответила на критику Алексея Чумакова.