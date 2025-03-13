«Сказка в сердце»: Ани Лорак и ее возлюбленный втайне сыграли свадьбу

Фото: Instagram*/isaac_vidjrakou

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На их церемонии не было ни родных, ни близких.

Певица Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, тайно отправилась на Мальдивы в День всех влюбленных, чтобы отпраздновать свадьбу с испанцем Исааком Виджраку. Своей радостью она поделилась в беседе с изданием «OK!»

«Просто накрытый стол на берегу моря, невероятное количество закусок. Когда мы обменивались кольцами, я заплакала. Был очень эмоциональный момент», — рассказала Ани Лорак в ходе интервью.

Исполнительница также добавила, что торжество прошло спустя полгода после официального заключения брака. Юридически закрепили союз супруги в сентябре на родине Исаака.

Более того, звезда рассказала, что на их церемонии не было ни родных, ни близких, так как организовывать масштабную свадьбу с огромным количеством гостей супруги не захотели.

«Решили сбежать ото всех и сделать что-то особенное. У нас получилась свадьба, о которой я даже не мечтал, я не представлял, что это может быть настолько невероятно и с такой потрясающей женщиной!» — поделился своими мыслями и поддержал жену Исаак.

Тем не менее, Ани и Исаак планируют все-таки отпраздновать событие в кругу семьи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ани Лорак в 2025 году хочет выйти замуж и стать мамой.

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