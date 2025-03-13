Прокатные электросамокаты и велосипеды начали выставлять на улицах Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В этом году сезон может начаться уже 15 марта.

Электросамокаты и велосипеды для проката начали выставлять на улицах столицы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Электросамокаты и велосипеды для проката начали выставлять на улицах столицы в рамках подготовки к старту сезона», — отмечается в материале.

Известно, что мобильные транспортные средства уже появились вблизи станции Московского центрального кольца (МЦК) «Лужники» и станции метро «Спортивная».

Более того, исходя из сведений 360.ru, электросамокаты уже заняли некоторые парковочные места и в Московской области. В частности, прохожие заметили их в Балашихе.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, сезон проката в этом году может стартовать 15 марта, если погода будет благоприятной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что при наличии задолженности, превышающей три тысячи рублей, судебные приставы могут арестовать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности должника и впоследствии изъять их.