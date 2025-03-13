Раскрыт масштабный канал контрабанды оружия из Таиланда в РФ

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По данным следствия, часть вооружения использовали террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл».

Крупный канал контрабанды оружия из Таиланда раскрыли в Ингушетии. Как выяснили «Известия» схемой пользовались участники секты, причастной к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» и громким покушениям.

Правоохранителям удалось задержать Магомеда и Салама Тумгоевых. Братья покупали на черном рынке пистолеты. В основном австрийской марки Glock. Разбирали их на запчасти, прятали в посылках с бытовой техникой и отправляли почтой в Москву. А далее с помощью курьеров переправляли автобусами в Республику.

Сейчас следователи работают с задержанными. Они признали свою вину.

Тумгоевым предъявлено обвинение. При задержании был обнаружен тайник с пистолетами, а в памяти телефонов сохранились трек номера посылок.

По данным следствия, в России успели ввезти около 600 единиц оружия. Курировал контрабанду и придумал схему дядя задержанных — Ильяс Белхороев. Сейчас он скрывается на территории Украины и ведет активную антироссийскую деятельность.