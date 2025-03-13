Песков: Россия не будет спешить с выводами по переговорам с США

Фото, видео: DENIS BALIBOUSE / POOL/ТАСС; 5-tv.ru

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Москва готовится к переговорам с американской делегацией, прибывающей для обсуждения вопросов, связанных со встречей в Саудовской Аравии.

Визит американской группы переговорщиков в Москву стал самой обсуждаемой новостью недели.

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, окончательная позиция нашей страны будет сформирована и озвучена лишь после того, как в Кремле будут располагать всей информацией о встрече в Саудовской Аравии.

«Действительно контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед, потом расскажем. Контакты уже были, вчера был телефонный разговор (советника президента США по национальной безопасности — Прим. ред.) Майкла Уолтца и (помощника президента РФ — Прим. ред.) Юрия Ушакова. Определенная информация была российской стороне предоставлена. Состоялись в Джидде переговоры. И после этого и господин Уолтц, и господин (государственный секретарь США Марко — Прим. ред.) Рубио сказали, что по разным каналам до России будет доведена информация. Вот этот процесс доведения информации до сведения России, он сейчас в действии. После того, как мы не через прессу, а посредством двустороннего диалога эту информацию получим, тогда наступит уже время обдумывания и формулирования позиции», — заявил Дмитрий Песков.

О том, что встреча между переговорными группами США и России состоится уже сегодня, заявила и официальный представитель нашего МИД РФ. По словам Марии Захаровой, нашей стороной будет внимательно проанализирована вся информация и все предложенные инициативы.