Купить билет в пару кликов: как работает новый сервис «Мосбилет»

Фото: mos.ru

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Приложение объединяет репертуары всех городских учреждений культуры и предоставляет пользователям удобный поиск мероприятий и персональные рекомендации.

На портале mos.ru появился новый сервис по продаже билетов «Мосбилет». Он объединил репертуары всех городских учреждений культуры, включая спектакли, концерты, мастер-классы, лекции и выставки.

С помощью сервиса можно приобрести билеты в театры, музеи и концертные залы без комиссии, сообщили на официальном портале правительства Москвы mos.ru.

Пользователи могут не только найти подходящее мероприятие, но и получить персональные подборки событий. Сервис предлагает тематические подборки, часть из которых составлена на основе рекомендаций известных деятелей культуры.

«На «Мосбилете» собраны лучшие мероприятия в наших учреждениях культуры. Это официальный сервис, который позволит купить билеты в театры, музеи, концертные залы и на другие площадки быстро, удобно и без комиссии. Также, приобретая билеты на «Мосбилете» с использованием Mos ID, москвич может пройти в театр или концертный зал по QR-коду из городских приложений, показывать билет или документ при этом не потребуется», — сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

На странице сервиса представлены анонсы мероприятий в музеях, театрах и концертных площадках Москвы, включая события Московской музейной недели и городских фестивалей. Пользователи могут использовать фильтры для поиска ближайших мероприятий, бесплатных событий и тех, на которые можно прийти с детьми. Также доступны подборки выставок, театральных новинок и мероприятий, доступных по Пушкинской карте.

Купить билет на интересующее событие можно в несколько кликов. Удобнее всего оформить билет с использованием Mos ID — аккаунта на портале mos.ru. После авторизации обязательные поля автоматически заполнятся информацией из личного кабинета. Если покупатель приобретает несколько билетов, например, на семью, ему необходимо указать документ каждого гостя.

Все приобретенные билеты отобразятся в личном кабинете пользователя на mos.ru, а также в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Мой ID».

Спектакли и концерты в учреждениях, подведомственных столичному Департаменту культуры, 15 марта 2025 года можно будет посетить только по одному из документов из утвержденного перечня.

Возврат билета, приобретенного через систему «Мосбилет», можно оформить в личном кабинете на портале mos.ru или по ссылке из письма с билетом. Однако если билет приобретен в кассе или на сайте коммерческого билетного оператора, его возврат возможен в порядке, предусмотренном оператором или учреждением.

Создание и развитие сервиса «Мосбилет» соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».

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