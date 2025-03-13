Посольство РФ в Нидерландах рассказало об усталости населения от темы Украины

Фото: Чугин Виталий/ТАСС

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Все меньше голландцев желают участвовать в проукраинских митингах и акциях.

В Нидерландах постепенно уменьшается количество желающих поучаствовать в проукраинских акциях. Об этом рассказали в посольстве России в Гааге в разговоре с 5-tv.ru.

По словам собеседника, спустя три года после начала спецоперации среди протестующих можно заметить, как правило, представителей украинской диаспоры. А вот голландцев среди них немного, поскольку они «устали» от темы Украины.

«В обществе чувствуется усталость от украинской темы на фоне по-настоящему актуальных для населения социально-экономических проблем», — отметили в посольстве.

В диппредставительстве также рассказали, что «недоброжелатели» России используют различные способы психологического воздействия. К примеру, недавно они установили у российского посольства «мобильные шарманки», из которых на протяжении шести часов беспрерывно играла громкая музыка.

Дипломаты отмечают, что таким образом участники акции не только мешали сотрудникам посольства, но и обычным гражданам, поскольку рядом находятся жилые дома и образовательное учреждение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что напавшим на генконсульство РФ в Марселе вынесли приговор.