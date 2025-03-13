«С целью успокоения»: мать до смерти накачала наркотиками двухлетнего сына
Мать до смерти накачала наркотиками двухлетнего сына в Челябинской области
Фото: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff
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Известно, что у обвиняемой еще трое маленьких детей.
В городе Миасс 31-летняя мать до смерти накачала двухлетнего сына наркотическими средствами, чтобы он не кричал. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета Челябинской области.
«Обвиняемая с целью успокоения своего малолетнего ребенка, избавления себя от его периодических криков неоднократно умышленно вводила наркотические средства с помощью шприца в организм сына», — рассказали в ведомстве.
В результате малыш скончался от отравления наркотической смесью. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Женщину уже допросили следователи и заключили под стражу. В настоящий момент проводятся следственные действия, а также устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Известно, что у обвиняемой есть еще трое маленьких детей. Следователи проводят проверку, в каких условиях они проживают.
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