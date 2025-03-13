Четверо подростков пострадали в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Авария произошла около шести часов утра возле населенного пункта Красная Речка.

Четверо подростков пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла около шести часов утра возле населенного пункта Красная Речка Пугачевского района. Водитель транспортного средства съехал с дороги, задел обочину, после чего микроавтобус опрокинулся.

«Сегодня в 06:20 на 20-м километре автодороги Балаково — Духовницк — Пугачев (вблизи села Красная Речка) мужчина 1963 года рождения, управляя автобусом Mercedes-Benz, в пути следования допустил съезд с дороги», — уточняется в публикации.

В автомобиле находились несовершеннолетние спортсмены, а также их сопровождающие. Четверых пострадавших госпитализировали. По факту ДТП организована проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

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