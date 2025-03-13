Восьмиклассник с ножом ограбил магазин и офис микрозаймов в Ленобласти

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Школьник совершил два разбойных нападения за один час.

В Ленинградской области восьмиклассник с ножом ограбил магазин и офис микрозаймов. Школьника уже задержали. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Все произошло вечером 12 марта в городе Кингисепп. Известно, что юноша зашел в офис микрозаймов в маске, стал угрожать ножом и забрал из сейфа 33 тысячи рублей.

После этого школьник побежал в магазин неподалеку, крикнул «ограбление» и украл из кассы пять тысяч рублей в присутствии двух сотрудников торговой точки, говорит собеседник.

Вскоре на место приехала полиция. Правоохранителям удалось поймать и задержать маленького грабителя «по горячим следам».

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статье 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением оружия»).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек погибли во время пожара в хостеле Благовещенска. Пламя моментально охватило все здание. Площадь возгорания составила почти 200 квадратных метров. Прибывшие спасатели эвакуировали десять человек, пожар потушили в течение часа. Только после этого специалистам МЧС удалось попасть в само здание.