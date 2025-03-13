Магнитная буря продлится несколько дней: советы для метеочувствительных людей
Солнечная активность вызвала затяжную магнитную бурю на Земле
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/EHL Media/Tim Meyer; 5-tv.ru
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Метеозависимым гражданам советуют запастись лекарствами и больше отдыхать.
На Земле начинается затяжная магнитная буря, которая может продлиться до нескольких дней.
По словам специалистов, ухудшение геомагнитной обстановки связано с чрезмерной солнечной активностью, в частности усилением скорости солнечного ветра.
У метеочувствительных людей возможны головные боли, слабость и проблемы с сердцем. Им советуют запастись необходимыми лекарствами и побольше отдыхать.
Впрочем, активность небесных тел несет в себе не только негатив.
Впечатляющие кадры обещают жителям Северной Америки, которые в ночь с четверга на пятницу смогут наблюдать «кровавую луну». У нас явление можно будет увидеть на Дальнем Востоке.