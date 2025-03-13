Минобороны РФ обнародовало новые кадры с поля боя в районе Суджи Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

FPV-дроны «Рубикон» наносят удары по отступающим украинским боевикам и их технике.

Новые кадры боев в районе Суджи в Курской области распространило Минобороны.

На них видно, как FPV-дроны Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» поражают автомобильную технику и скопление украинских боевиков, стремительно отступающих из районного центра.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.