Несколько этапов лечения: покусанного хаски мальчика вывели из комы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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С ребенком работают психологи.

Ребенка, которого покусали хаски в Сочи, вывели из искусственной комы. Об этом рассказал отец мальчика Валентин Королев в интервью изданию KP.RU.

По словам родителя, ребенка перевели в обычную палату, где он будет лежать вместе с отцом.

«Самочувствие у ребенка хорошее. Врачи говорят, нужно ходить. Чем быстрее встанет с койки, тем быстрее восстановится», — делится Королев.

Сейчас мальчик может общаться с окружающими при помощи жестов и односложных звуков. С ним работают психологи. По данным издания, ребенок с удовольствием слушает музыку, смотрит фильмы и занимает время играми на смартфоне.

Лечение мальчика будет проходить в несколько этапов, включая целый ряд пластических операций. Ребенку будут реконструировать сильно пострадавшее лицо. Он лишился носа, губ и щек. Известно, что хрящ для носа, скорее всего, будут брать с его ребра. Те ткани, что остались после нападения собак, к трансплантации были непригодны.

Сразу после происшествия ребенок попал в больницу в Сочи, позже его перевели в Краснодар. В настоящий момент пострадавший проходит лечение в Российской детской клинической больнице в Москве.

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