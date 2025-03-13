Фото: www.globallookpress.com/Julian Stratenschulte

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Военно-штабная инфраструктура НАТО все глубже проникает на территорию ФРГ.

Партии Германии ведут переговоры о создании новой правительственной коалиции. Главной целью они ставят снятие барьеров на пути финансирования оборонных расходов. Об этом журналистам «Известий» рассказали в посольстве РФ в Берлине.

Власти страны считают необходимым восстановление всеобщей воинской обязанности, пополнение бундесвера современными вооружениями, а также модернизацию транспортной инфраструктуры для обеспечения переброски на восток техники и подразделений НАТО.

«Вполне очевиден взятый Берлином курс на ускоренную милитаризацию экономики, общества и сознания. Постоянно звучат призывы представителей высшего руководства ФРГ насчет подготовки к конфликту с Россией, которая после победы над Украиной якобы обязательно нападет на одну из стран НАТО», — подчеркнули в посольстве.

Отмечается, что в военных планах альянса именно Германия фигурирует как основной транспортный коридор. В связи с этим уже принят общенациональный план действий. Военно-штабная инфраструктура НАТО закрепляется на территории ФРГ, в том числе ее восточной части.

План Североатлантического альянса — в продлении трубопроводной инфраструктуры из Нижней Саксонии в Польшу и из Баварии в Чехию для быстрого снабжения размещенных на востоке Европы войск керосином и дизелем. Планируется не только реанимировать объекты, сохранившиеся со времен холодной войны, но и усиливать военно-промышленный комплекс ФРГ и других европейских стран, опасающихся РФ и ее контактов с США.

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