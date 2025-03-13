«Общество само уничтожает»: Егор Крид высказался о хейте в интернете

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Исполнитель также привел в пример оскорбления людей с ограниченными возможностями.

Музыкант Егор Крид бурно высказался на тему негатива и хейта в социальных сетях. Артист выразил свое недоумение по поводу большого количества злых и обиженных людей, которые пишут оскорбительные комментарии.

«До сих пор удивляюсь, как много больных на голову, злых, обиженных жизнью мразей в инете. Чем вообще ты должен быть, чтобы писать любую грязь в комментах?» — возмутился он.

Крид отметил, что привык к хейту, который сопровождает его деятельность, но считает, что такая агрессия может оказать разрушительное влияние на неокрепшие умы.

«И потом все удивляются, когда после бесконечного потока буллинга люди не выдерживают и делают в ответ ужасные вещи», — добавил певец.

По мнению исполнителя, в комментариях преобладает критика, а не такой иногда нужный позитив. Он также привел в пример людей с ограниченными возможностями, чьи публикации в TikTok нередко становятся объектом жестоких насмешек.

«Так не должно быть. Общество само уничтожает, общество и делает из людей тех, кто потом совершает ужасные вещи в ответ на все это и попадает в новости», — подчеркнул Крид.

Кроме того, артист выразил надежду, что в социальных сетях в скором времени все же найдут способы борьбы с подобным хейтом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Егор Крид обратился к актеру Юре Борисову.