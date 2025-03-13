Пентагон проведет масштабный анализ стандартов внешнего вида военнослужащих

Военные США будут проверены на соответствие физическим навыкам

Фото: www.globallookpress.com/MACIEJ GOCLON/FOTONEWS via www.i

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В ведомстве уточнили, что такой подход поможет в поддержании боевой готовности.

Пентагон выступил с инициативой масштабной проверки норм физической подготовки и стандартов для внешнего вида военнослужащих. К условиям рассмотрения ведомством было включено ношение бороды.

Глава ведомства Пит Хегсет отметил, что пересмотр установленных требований нужен незамедлительно, так как он станет гарантией поддержания боевой готовности американской армии и ее соотнесенности с текущими вызовами.

«Мы должны сохранять бдительность в поддержании стандартов, которые позволяют нашим военнослужащим защищать американский народ и нашу родину как самую смертоносную и эффективную боевую силу в мире», — дополнил Хегсет.

Специальные сотрудники проанализируют все виды вооруженных сил, что поможет оценить изменения в требованиях за последние минувшие годы. Итоги запланированной проверки помогут эффективно повлиять на создание будущих нормативов для прохождения военной службы.

Ранее 5-tv.ru писал, как новый шеф Пентагона Хегсет объявил о планах по развитию обороны США. Он заявлял о возрождении оборонной промышленной базы, а также о быстром внедрении новых технологий.