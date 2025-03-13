Легко влюбляется? Муцениеце назвала главное требование к мужчине

Актриса Муцениеце живет в гармонии с собой и не следует шаблонному мышлению

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артистка дала интервью в преддверии своего дня рождения.

Актриса Агата Муцениеце в интервью для журнала HELLO! откровенно поделилась мыслями о личной жизни и отношениях. Главным критерием в выборе мужчины для актрисы является честность.

Хотя полный список своих требований Агата не раскрыла, звезда акцентировала внимание на том, что не переносит ложь и считает настоящую любовь свободной ото всех правил.

«Любовь не зависит от наших планов. Это, как мне кажется, дар свыше — просто сваливается пыльным мешком по голове», — рассудила она.

По словам Агаты, в свои 36 лет ей становится сложнее влюбиться.

«Влияет и возраст, и социальное положение. А если вспомнить другие требования к потенциальному партнеру — то как будто кандидатов и вовсе не остается», — пояснила она.

Актриса и сама придерживается обозначенной тактики — не следует никаким шаблонам и не мыслит стереотипно. Она считает, что именно благодаря этому подходу добилась успеха в карьере.

«Я стараюсь жить в комфорте и гармонии с собой, не поддаваться установкам окружающих. Вот не захочу больше сниматься — не буду, стану сценаристом. Захочу еще детей — рожу. Считаю, что изменить все в своей жизни можно в любом возрасте: поменять профессию в 36, выйти замуж — хоть в 50», — отметила Муцениеце.

Кроме того, недавно Агата отметила девятилетие своей дочери Мии, которое организовала с размахом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Муцениеце рассказала о своей физиологической особенности.