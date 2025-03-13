Пять человек погибли во время пожара в хостеле Благовещенска
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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Из здания спасли десять человек.
Трагедия в Благовещенске — там минувшей ночью загорелся хостел. Пламя моментально охватило все здание. Площадь возгорания составила почти 200 квадратных метров.
Прибывшие спасатели эвакуировали десять человек, пожар потушили в течение часа. Только после этого специалистам МЧС удалось попасть в само здание.
Комнаты и коридоры выгорели дотла. Внутри обнаружили тела пятерых погибших. Вероятно, они были постояльцами.
В следственном комитете возбудили уголовное дело, хозяин хостела задержан. Назначен целый комплекс экспертиз, чтобы установить обстоятельства произошедшего.