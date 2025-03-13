Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Власти Незалежной рассматривают очередной антироссийский законопроект.

В Верховной раде вновь заговорили о запрете русского языка, на этот раз на нем не дадут говорить школьникам — во время перемен. Об этом сообщает EADaily.

«В этот раз нардеп Пипа обманом, как мне сказали, втянула в эту историю первого вице-спикера Александра Корниенко, но суть законопроекта ровно такая же, как и в прошлый раз», — написал депутат Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

По его мнению, Украина окажется в невыгодном положении, если примет подобную инициативу на законодательном уровне. Политик считает, что решение запретить русский может стать «красной тряпкой» для правительства Венгрии, которое до этого, со слов спикера, заблокировала Киеву открытие кластера по переговорам о членстве в Европейском союзе.

«Не буду говорить о том, что в нынешней ситуации это огромный козырь и подарок для Российской Федерации», — дополнил депутат.

В материале уточняется, что в настоящий момент стандарт о неукоснительном использовании украинского языка на школьных переменах действует негласно. Учебные учреждения стараются настроить детей на «украиноязычную образовательную среду», подразумевающую контакт учеников, родителей, педагогов и прочих сотрудников исключительно на государственном языке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев вновь пытается избавиться от русского языка.