Власти готовятся к возврату иностранных брендов в Россию

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

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Решения по каждому производителю, считают политики, должны приниматься в индивидуальном порядке.

Депутаты обсудили возврат иностранных компаний в Россию на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Портал URA.RU публикует комментарии экспертов — они уверены, что отечественный бизнес нуждается в поддержке государства, поэтому защита внутренних рынков от западных конкурентов становится ключевым экономическим вопросом.

В ходе совещания депутат Госдумы Алексей Нечаев отметил, что с санкционные вызовы страна сумела преодолеть, поэтому теперь необходимо планировать на перспективу.

«Прошло три года. Самолеты летают, доллар, наоборот, падает, мы обсуждаем, как будем развиваться в следующие десять лет», — заявил руководитель фракции «Новые люди».

По словам политика, отечественных предпринимателей волнует возвращение западных компаний, ушедших из страны после начала спецоперации на Украине. Депутат пояснил, что своим решением они отказались от взаимодействия с РФ, однако в настоящий момент многие стремятся назад. Повторный приход на российский рынок, считает Нечаев, для иностранных брендов не должен оказаться простым, поскольку часть из них спонсировала украинскую армию и выступала против России.

«А по остальным компаниям, которым все-таки хватило ума не финансировать Украину, предлагаем подумать, нужны ли они нам вообще», — добавил депутат.

«Последние три года, после ухода конкурентов из недружественных стран для нашего бизнеса во многих секторах созданы „тепличные“ условия. Он активно развивался, но теперь компаниям нужно понимать, что власти будут на их стороне», — пояснил ситуацию доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

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