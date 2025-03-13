Закрытый судебным решением нелегальный хостел в Петербурге продолжает работать
Фото, видео: © РИА Новости/Вадим Жернов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В нем удалось забронировать номер.
Суд в Санкт-Петербурге постановил закрыть незаконный хостел, который принимал гостей в жилом доме.
На днях 5-tv.ru рассказывал, что мини-отель состоял из семи квартир. В них без всяких разрешений и согласований демонтировали межкомнатные перегородки.
Жители неоднократно жаловались, но решение о прекращении незаконной деятельности было вынесено только после выхода сюжета в эфире «Пятого канала». Однако бизнесмены, похоже, не собираются закрывать хостел. Нам удалось забронировать номер на ближайшие выходные.
Накануне горячего туристического сезона организаторы не стали закрывать незаконный бизнес, а просто сменили вывеску и оформляют бронь номера по телефонному звонку.