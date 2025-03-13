«Разгромить противника»: главные заявления Путина в пункте управления курской группировкой ВС РФ

Фото, видео: 5-tv.ru

Президент передал слова благодарности всему личному составу.

Окончательно выбить вражеские формирования из Курской области в самые короткие сроки. Такую задачу перед нашими военными поставил Владимир Путин. Верховный главнокомандующий сегодня прибыл в пункт управления группировкой войск этого приграничного региона.

Как доложили президенту, за последние пять дней российские военные освободили 24 населенных пункта. Киевский режим за время курской авантюры потерял более 67 тысяч боевиков.

Владимир Путин также поблагодарил подразделения, которые продолжают громить врага на этом направлении. Все главные заявления — у корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Президент в военной форме выходит из автомобиля. Его встречает начальник Генштаба Герасимов.

Наши войска выдавливают противника с курской земли. Владимир Путин перечисляет подразделения, которые отличились. Бойцы — герои.

«Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия

11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада

и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада, 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада, 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии, уже прозвучавший здесь спецназ „Ахмат“, добровольческое формирование ветеранов, которое отличается особой дерзостью и эффективностью, и всех, кто действовал вместе с ними. Я хотел бы поблагодарить и руководство Главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу», — озвучил список Путин.

Начальник Генштаба докладывает: 86% территории, которую занял противник, уже отбили. Здесь наши войска перемалывали самые боеспособные формирования ВСУ.

«За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих. Это наиболее подготовленное высоко мобильное, высоко мотивированное подразделение Вооруженных сил Украины и также формирование иностранных военных», — отметил начальник Генштаба.

Подбито 7000 единиц техники, 391 танк, свыше 1000 артиллерийских орудий. Задумка Киева была понятной — оттянуть наши войска с Донбасса, использовать оккупированные территории в качестве разменной монеты. Но не вышло.

«На долю относительно небольшого курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь со всей зоны операции, и более 40% личного состава, и более 40% потерь в технике. Вот если посчитать все за полгода, то 19% личный состав, 40% по технике, приходится на это направление», — отметил Герасимов.

Эта операция — войдет не только в учебники по военному делу, но и в учебники истории. Настолько дерзко, смело и по-умному она была проведена.

«Штурмовики этого сводного формирования, численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри ее расстояние около 15 километров и вышли в глубине боевых порядков группировки вооруженных сил Украины», — уточнил начальник Генштаба

И теперь у наших войск в этом районе — одна задача.

«В ближайшее время, в кратчайшие сроки, окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области, и ведущего здесь еще и боевые действия. Полностью освободить территорию Курской области. Восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать, в будущем и о создании зоны безопасности до государственной границы», — сказал президент.

Украинские формирования совершили на территории Курской области зверские преступления. Убийства мирных жителей. Действовали как их предшественники — немецкие карательные отряды. И это никто не простит.

«Все люди, которые находятся на территории Курской области совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействует нашим Вооруженным силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, И именно по этому, по этим статьям — терроризм — возбуждено против них уголовное дело Следственным Комитетом Российской Федерации», — сказал Владимир Путин.

Совсем скоро Курская область будет полностью очищена от врага. В этом никто не сомневается.

«И, конечно, прошу передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время. Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены. И территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника», — отметил российский лидер.

И наши бойцы прямо сейчас делают все, чтобы враг забыл дорогу, которая ведет на нашу исконную землю.