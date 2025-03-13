Опубликованы кадры прибытия Путина в Курскую область

Фото, видео: 5-tv.ru

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Глава страны провел совещание с руководством Генштаба ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин посетил пункт управления курской группировкой Вооруженных сил России. На месте лидер государства собрал совещание, на котором обсудил текущую ситуацию с руководством Генерального штаба ВС РФ. Видео прибытия Владимира Путина в пункт управления курской группировкой публикует 5-tv.ru.

Уточняется, что это первое посещение Путиным Курской области после того, как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали регион.

На данный момент военнослужащими были освобождены более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области. Президент выразил благодарность бойцам ВС РФ за успехи, которые они продемонстрировали, освобождая область от вражеских сил.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, обращаясь к президенту, рассказал, что планируемые действия со стороны ВСУ в Курской области провалились. Так, за минувшие пять дней российская армия освободила 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории.