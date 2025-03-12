В Белом доме сообщили о телефонных переговорах Уолтца с коллегой из России

Пресс-секретарь Белого дома Левитт заявила о переговорах Уолтца с коллегой из РФ

Фото: www.globallookpress.com/SMG

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Последняя встреча делегаций РФ и США состоялась 11 марта в Джидде.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонный разговор с российским коллегой. Они обсудили пути урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, команда американского лидера постоянно поддерживает связь с Москвой.

«Сегодня советник по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонный разговор со своим российским коллегой», — сказала пресс-секретарь.

Очередная встреча по поводу конфликта состоялась 11 марта в Джидде, Саудовская Аравия. В переговорах приняли участие представители Киева и Вашингтона. Кроме того, прежде Белый дом заявлял, что Украина готова к немедленному прекращению огня на 30 дней, этот режим может быть продлен по инициативе обеих сторон. Также Киев согласен на долгосрочный мирный договор. Теперь Штаты ждут ответного шага со стороны России.

Также известно, что отказавшие Киеву в военной помощи Штаты обязались возобновить поддержку и обмен разведданными после сообщения о готовности к прекращению огня. Что же касается Москвы, 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков упоминал запланированные контакты России и США в ближайшие дни. Эту информацию подтвердил и американский госсекретарь Марко Рубио. Дональд Трамп анонсировал поездку своих представителей в РФ для обсуждения деталей урегулирования конфликта.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о перспективах в отношениях Москвы и Вашингтона.