Путин предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российский лидер прибыл в штаб в Курской области, где заслушал доклад Валерия Герасимова.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем нужно подумать о создании зоны безопасности у государственной границы в Курской области.

«Конечно, нужно особо подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», — сказал глава государства в ходе совещания на пункте управления курской группировкой войск.

Также российский лидер заявил о необходимости полностью освободить территорию Курской области в кратчайшие сроки.

Ранее в этот день Путин приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в военной форме с армейским камуфляжем, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

новость дополняется