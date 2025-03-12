Путин предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы
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Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Российский лидер прибыл в штаб в Курской области, где заслушал доклад Валерия Герасимова.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем нужно подумать о создании зоны безопасности у государственной границы в Курской области.
«Конечно, нужно особо подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», — сказал глава государства в ходе совещания на пункте управления курской группировкой войск.
Также российский лидер заявил о необходимости полностью освободить территорию Курской области в кратчайшие сроки.
Ранее в этот день Путин приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в военной форме с армейским камуфляжем, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
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