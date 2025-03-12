Планы Украины в Курской области провалились, заявил Герасимов
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Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Глава Генштаба доложил Владимиру Путину о ситуации в регионе.
Планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях в зоне спецоперации провалились. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
«Данные замыслы противника полностью провалились», — сказал он.
Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в военной форме с армейским камуфляжем, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
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