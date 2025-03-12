Жители села Казачья Локня рассказали об издевательствах боевиков ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Населенный пункт теперь под контролем российских войск.
Жители села Казачья Локня в Курской области, освобожденного российскими войсками, рассказали 5-tv.ru о семи месяцах, проведенных под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Над нами издевались эти звери», — со слезами на глазах поделилась одна из местных жительниц.
Ее слова подтверждают другие. Елена Гарафонова, в свою очередь, рассказала об издевательствах со стороны националистов.
«Как один сказал оккупант: «Мы вас будем холить, лелеять, кормить, поить, лечить, чтобы подороже продать», — рассказала Елена.
Также она вспомнила, как националисты взяли и сбили женщину, которая шла по дороге.
Слова благодарности теперь выражает каждый житель села, который уцелел в этих кошмарных условиях: «Дай бог здоровья нашим военным».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военные группировки войск «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачью Локню.