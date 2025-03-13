На книжной ярмарке в Минске представили книги Библиотеки Союзного государства

Фото, видео: 5-tv.ru

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Всего на выставке показали восемь произведений.

В рамках 32-й Международной книжной ярмарки в Минске представители Союзного государства презентовали новые книги, выпущенные совместными усилиями России и Белоруссии. Мероприятие прошло на территории центра «БелЭкспо».

«Мы сегодня представили восемь изданий. Часть книг вчера сошли с печатного станка. Это книга „Космос. Мечта человечества“. Там на 50 печатных листах рассказ о том, как зарождалась идея. От предложений Казимира Семеновича, высказанных в XVI веке, до трудов и идей Циолковского», — рассказал государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Пять из восьми книг были представлены публике впервые. Среди них, например, есть труд, посвященный Симеону Полоцкому, российскому и белорусскому богослову, поэту и переводчику, а также Михаилу Ломоносову, Дмитрию Менделееву и другим деятелям науки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на этой неделе совершит визит в Россию. Ожидается, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят широкий круг вопросов, включая экономическое сотрудничество, интеграционные проекты в рамках Союзного государства, а также актуальные международные вызовы. Особое внимание будет уделено взаимодействию в условиях текущей геополитической обстановки.