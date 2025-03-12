В России раскрыли канал контрабанды оружия, связанный с баталхаджинцами*

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Некоторое из этого вооружения использовали террористы для нападения на «Крокус».

В РФ пресечена деятельность канала контрабанды оружия, связанного с экстремистской организацией «Батал-Хаджи»*. По данным 5-tv.ru, часть этого оружия была использована террористами при нападении на «Крокус Сити Холл».

Сотрудники правоохранительных органов арестовали несколько человек, в том числе братьев Магомеда и Салама Тумгоевых, а также Билала Торшхоева.

По информации следствия, они переправили в Ингушетию пистолеты Glock в электроприборах, части которых были обнаружены в тайниках. Один из задержанных, Салам Тумгоев, уже признался, что занимался продажей этих пистолетов.

Предполагается, что организатором контрабанды был дядя братьев Тумгоевых, Ильяс Белхороев, и один из лидеров «Батал-Хаджи». Канал действовал более десяти лет, за это время было ввезено более 600 единиц оружия.

В настоящее время Белхороев скрывается на территории Украины, где продолжает вести деятельность, направленную против России.

В декабре прошлого года силовики задержали Мансура Точиева, который помогал скрывать одного из подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл» и снабжал боевиков оружием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЦРУ задержали подозреваемого в обучении напавших на «Крокус» террористов.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали. Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.

* — признана террористической и запрещена на территории РФ