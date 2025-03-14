За закатом всегда наступает рассвет: китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 марта

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 17 по 23 марта 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя идеально подойдет для рутины, подбивания хвостов, завершения проектов. На нее приходится весеннее равноденствие — время, когда природа замирает и прислушивается к астрономическим ритмам.

Поэтому запуск ключевых проектов лучше перепланировать на более активные денечки, а эту неделю посвятить подготовке этих масштабных планов и считыванию знаков и подсказок Вселенной.

Больше гороскопов смотрите здесь

Понедельник, 17 марта 2025 года

День Деревянного петуха



5-tv.ru

День вступает в спор с энергиями месяца и уже поэтому не подходит для того, чтобы заключать брачный союз или приступать к серьезным проектам. День подойдет только для рутинных дел, завершения проектов, повседневной активности.

Только вот структура «Благородный помогает нефритовой леди» дает надежду на успешную работу с документами, сдачу экзаменов и плодотворную подготовку презентаций.

Совет: незначительные действия приведут к успеху, поэтому не настаивайте на своих идеях и не пытайтесь делать всё по-своему. Уйдите в тень.

Вторник, 18 марта 2025 года

День Огненной собаки



5-tv.ru

Избегайте важных дел сегодня! Речь о женитьбе, запуске проектов, ремонтных работах и переездах.

Немного сглаживает негативный прогноз структура дня «Птица стремится в гнездо» — она дает легкое течение дел, вдохновение людям творческих профессий, удачу в поездках по направлению на юго-запад.

Совет: оставайтесь там, где вы есть, и размышляйте над сутью явлений. Определите границы своих возможностей. Не запутывайтесь в мелочах!

Среда, 19 марта 2025 года

День Огненной свиньи

5-tv.ru

Канун весеннего равноденствия всегда считается днем, не подходящим для бурной деятельности. Природа замирает, пока Солнце проходит через важный этап своего цикла.

В китайском календаре его называют днем разделителя. На него лучше намечать отдых, духовные практики или прогулки на свежем воздухе.

К тому же, это день разрушителя, который спорит с энергиями года — путного в такой день произвести точно не получится.

Совет: имейте ясную цель и учитесь приспосабливаться, чтобы сохранять гибкость. Мгновенно реагируйте, находя выход из любой ситуации, а внутренняя добродетельность защитит от вреда.

Четверг, 20 марта 2025 года

День Каменной крысы

5-tv.ru

Важный день для природы: он по своей продолжительности догоняет ночь, а солнышко начинает нас радовать не только своим светом, но и теплом. Дни становятся длиннее ночей, тепло побеждает холод, а природа благоухает и пленит своей красотой.

Структура «Летящего дворца» дает риск ошибиться в выборе людей и оказаться не в той компании. Поэтому, к примеру, собеседования в такой день могут быть не к месту, а поиск партнеров для проекта или встречи с людьми могут оказаться непродуктивными.

Для любой активности день весеннего равноденствия не подходит — он хорош только для синхронизации с природными циклами, наблюдения за окружающим миром, духовной активности и умиротворенного созерцания.

Важные дела на такой день точно лучше не намечать. Ведь помимо прочего он складывается еще и в негативное сочетание наказания, нелюбви — когда могут возникать споры с представителями противоположного пола.

Совет: подождите лучшего времени. Избавьтесь от устаревшего, делегируйте. Оцените возможности перед началом работы.

Пятница, 21 марта 2025 года

День Земляного быка



5-tv.ru

В такой день допустимо проводить переговоры, приступать к обучению, делать инвестиции. А вот документы подписывать и проводить любые юридические дела следует с особенной бдительностью.

Из-за структуры «Земля наказывает темного воина» есть риски проблем с законом, штрафов и прочих неприятностей.

Совет: не давайте событиям увлечь и запутать себя. Если вы освободитесь от пустых страстей, суетности и тщеславия, то сможете действовать непринужденно и уверенно.

Суббота, 22 марта 2025 года

День Стального тигра



5-tv.ru

Здесь притаилась звезда болезней, и она мешает уверенности в том, что вы получите качественный медицинский сервис — могут встречаться ошибки в диагностике, неприятности при сдаче анализов. Либо обострение хронических заболеваний. Плановые медицинские процедуры лучше намечать на другой день.

Да и общие звезды на сегодня не слишком радуют — звезда «Желтые объятия» делает его не подходящим для важных дел. А на пару со структурой «Великий белый в одном дворце» картина получается совсем невеселой. Поэтому лучше в такую субботу тихонечко отдыхать.

Совет: ваши усилия приведут к успеху, если вы накопите достаточно сил, чтобы не останавливаться на полпути. Сделайте осознанное усилие.

Воскресенье, 23 марта 2025 года

День Золотого кролика



5-tv.ru

Этот день не подходит ни для каких важных дел и встреч. Нарушение покоя в такой день может вылиться в долгосрочные проблемы и трудности.

Тем не менее, можно в такой день планировать, встречаться с близкими, инвестировать. В конфликтах лучше проявлять уступчивость.

Совет: чрезмерно строгие правила и ограничения могут причинить вред. Руководите ходом вещей, оставаясь в центре. Устанавливая разумные правила, люди упорядочивают свою жизнь.