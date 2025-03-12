Пожар произошел в здании ЦДМ на Лубянке в Москве

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Что известно о произошедшем?

Пожар произошел в Центральном детском магазине (ЦДМ) в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

«В Театральном проезде в семиэтажном административном здании произошло возгорание витрины на первом этаже», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Известно, что возгорание произошло на площади два квадратных метра. В ликвидации участвовали 18 специалистов МЧС и пять единиц техники.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Посетители торгового центра самостоятельно покинули здание до прибытия спасателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кургане ребенок погиб при пожаре в частном доме.