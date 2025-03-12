Поддельный «Оземпик»: в Москве из аптеки изъяли партию контрафактного лекарства

Фото, видео: Zuma\TASS/ТАСС; 5-tv.ru

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В отношении владельцев фармацевтического пункта возбуждено уголовное дело.

Партию контрафактного «Оземпика» — препарата, который используют для похудения, и других некачественных и незарегистрированных на территории России лекарственных средств изъяли в одной их московских аптек.

По версии следствия, владельцы фармацевтического учреждения тайно ввозили медикаменты на территорию нашей страны и торговали ими мимо кассы.

Стоимость лекарств немаленькая — от 18 тысяч до 105 тысячи рублей. Факт реализации подтвердила контрольная закупка. Это эксклюзивные кадры «Известий».

«Я вам еще раз говорю, положите телефон. Я должна руководству позвонить. Заберите у нее телефон. Покажем документы — все снимите на видео», — возмущались работники аптеки.

После короткого диалога аптека была закрыта. Кроме лекарств у подозреваемых изъяли телефоны и деньги — около 17 миллионов рублей.

«Оземпик», который предназначен для лечения сахарного диабета, но используется для похудения, привел к смерти более 80 человек в Британии. В России на это лекарство нет лицензии, а значит продавать его незаконно.