Фото, видео: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra; 5-tv.ru

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При этом Германия закрывает глаза на украинские неонацистские организации и торговлю символикой Третьего рейха.

Двойные стандарты Запада продемонстрировали в суде в Кельне. Он оштрафовал почти на две с половиной тысячи евро россиянку за якобы нацистское приветствие. Хотя женщина, у которой два деда погибли в войне против нацистов, просто помахала рукой.

Абсурд ситуации в том, что в Германии, где за демонстрацию символики Третьего рейха можно получить до трех лет тюрьмы, ею торгуют практически открыто. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ. — Прим. ред.) снабжает свастиками украинских военных, где вовсю процветают неонацистские организации. Но Берлин почему-то этого в упор не видит.

Подробнее о сложившейся ситуации рассказал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Судебный процесс как сведение счетов с российской диаспорой в Кельне. Одну из самых ярких ее представительниц буквально поймали за руку, якобы в нацистском приветствии. Осудили и выставили гигантский счет — 2,4 тысячи евро.

«Судья не поверила, что я просто махала рукой. Она считает, что я делала Гитлер-грюс, но это неправда», — рассказала жительница Германии Элла Браусова.

Специально для «Известий» адвокат россиянки показал тот самый стоп-кадр из материалов уголовного дела. В такой неудачной позе кого угодно можно подловить и осудить по всей строгости немецкого законодательства.

Реальный контекст так и не был учтен. Все произошло во время автопробега за мир и дружбу между Германией и Россией. Едва ли не у каждого участника антифашистская биография, деды и прадеды сражались за свободу Европы и против нацистского террора.

«Для меня это был чисто политический показательный процесс, основанный на русофобии. Здесь речь идет о совершенно добропорядочной гражданке, которая просто помахала участникам автопробега», — рассказал адвокат Маркус Байзихт.

Тем же самым составом российской общины в Кельне они ежегодно ходят в бессмертном полку, отмечают 9 Мая. А сама Элла собственноручно ухаживает вот за этими воинскими захоронениями. Иногда опасаясь, что и за это немцы могут осудить.

«Я, конечно, опасаюсь, если я хожу в черту города на кладбище и возле мемориала что-то делаю. Я почему-то оглядываюсь и думаю, сейчас кто-нибудь подойдет и что-нибудь мне скажет», — поделилась Элла.

Несмотря на всю строгость немецких законов, в Германии в открытую продается символика Третьего Рейха. В интернете, на блошиных рынках и даже крупнейших аукционах, где распродают, в том числе личные вещи Гитлера.

На скандальных вечеринках распевают вот такие песенки: «Германия — для немцев, иностранцы — прочь».

Совсем недавно это был «хит сезона» у «золотой немецкой молодежи». Прямо на камеру они строили из себя фюрера и вскидывали руку действительно в запрещенном приветствии.

За последний год (наблюдается — Прим. ред.) всплеск правого экстремизма в Германии, он и в Бундесвере, и на военных полигонах, где обучают солдат ВСУ. И это не говоря еще о печально известной деревне под Гамбургом. Реально существующее неонацистское поселение, где дорожные знаки указывают расстояние до родины Адольфа Гитлера, а шашлыки готовят на мангалах с надписью «Счастливого Холокоста».

Но немецким правоохранителям отчего-то проще было сосредоточить свое внимание исключительно на пророссийских акциях.

«Эти способы злоупотребления системой правосудия, такой как полиция и суды, в политической войне против других мыслящих людей чрезвычайно пугают. Это как политически организованные движения ненависти против России. Они хотели настроить население против России, чтобы сделать из этих русских в Кельне разжигателей войны», — сказал политолог Айк Хамер.

А если кто и распускал руки на том совершенно мирном автопробеге в Кельне, так это целая толпа с желто-голубыми флагами. Группа украинцев прямо на камеру демонстрировала куда более оскорбительные жесты. За средний палец в Германии карают на сотни, а иногда и на тысячи евро.

Но и это столь избирательное правосудие предпочло старательно не замечать.