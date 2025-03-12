Пушистый нелегал: моряки FESCO спасли кота из запертого контейнера на шедшем из Стамбула судне

Фото, видео: 5-tv.ru

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Животное могут принудительно «депортировать» обратно в Турцию.

Российские моряки компании FESCO во время рейса из Стамбула в Новороссийск обнаружили на борту судна кота. О том, как они спасали животное, рассказал представитель данной компании в разговоре с 5-tv.ru.

Отмечается, что во время планового обхода моряки услышали жалобное мяуканье — оно доносилось из контейнера на палубе.

Вскоре стало понятно, что в нем заперто животное. Однако сразу освободить кота не удалось, поскольку по правилам перевозки контейнеры с грузом вскрывать категорически запрещено.

Как питомец оказался в контейнере, который поступил на судно уже в закрытом и опломбированном виде, до сих пор неизвестно.

В результате во время всего рейса моряки кормили животное через небольшую щель и поили с помощью трубочки. А освободить кота удалось только после прибытия в Россию.

«Но приключения кота-путешественника на этом не закончились. По таможенным процедурам такое проникновение, пусть даже безобидного кота, считается нелегальным», — рассказали в компании.

Сейчас кот временно живет в порту под опекой сотрудников компании. При этом согласно таможенным нормам, нахождение этого животного в России считается нелегальным. Не исключено, что животное принудительно «депортируют» обратно в Турцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сброшенную живодером в Ялте со скалы кошку нашли живой.