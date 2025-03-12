Хотели пробиться в его кокон: Шаляпин рассказал о встрече с инопланетянами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Новое Радио; 5-tv.ru

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Певец предположил, что это могли быть его подруги из прошлой жизни.

Певец и блогер Прохор Шаляпин, как и его коллега Катя Лель, верит в существование инопланетян, поскольку видел их своими глазами. Об этом он рассказал ведущему подкаста «НеДудь» на «Новом Радио».

По мнению артиста, каждый человек находится в неком «невидимом защитном коконе». Однажды, как рассказал Шаляпин, внеземные существа наведались к нему в гости ночью и пытались пробиться через этот кокон.

«Я не знаю, может быть, какие-то подруги из прошлых миров, из прошлой жизни (прилетали ко мне. — Пим. ред.)», — отметил в шутку певец.

Шаляпин также поддержал певицу Катю Лель, которая не скрывает своей веры в НЛО. Он призвал поклонников не смеяться и не критиковать ее, заявив, что в шоу-бизнесе все «немного сумасшедшие».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прохор Шаляпин выразил беспокойство по поводу образа жизни своей коллеги Анны Асти. По его мнению, за ее невероятной популярностью стоит «огромный труд».

Анна практически не покидает сцены — все ее дни заняты концертами, гастролями и репетициями, из-за чего ей не удается найти время для отдыха и наслаждения жизнью. Шаляпин же, в отличие от нее, предпочитает отдыхать на роскошных курортах и не переживает о деньгах.