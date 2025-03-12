Россиянам пообещали аномально теплую весну

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Ощутимое потепление почувствуют москвичи уже завтра.

Аномальную жару обещают в Москве уже завтра — до плюс 16 градусов. В выходные наступит резкое похолодание, но ненадолго.

В Ленинградской области из-за раннего потепления проснулись гадюки. Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере природопользования просят жителей не приближаться к пресмыкающимся, а в случае нападения сразу же обратиться к врачу.

А вот уничтожать змей нельзя, они занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга.