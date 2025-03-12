В России создадут единый рейтинг автошкол

Фото, видео: Петров Сергей./ТАСС; 5-tv.ru

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Новый сервис будет учитывать успешную сдачу экзаменов и количество аварий среди выпускников.

В России должен появиться рейтинг автошкол. В МВД предложили создать единый интернет-ресурс, где можно будет оценить качество подготовки в конкретном учебном заведении. Учитывать будут успешную сдачу экзаменов выпускниками и количество аварий в первый год самостоятельного вождения.

Новый сервис поможет снизить число дорожно-транспортных происшествий и не потратить деньги впустую тем, кто решил получить права и впервые сесть за руль. О подробностях предложенного нововведения рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Правила обгона, параллельная парковка и переключение передач — страшные заклинания для курсанта автошколы. И хорошо, если попадется толковый инструктор. А если нет?

Алексею из Челябинска не повезло: трижды не смог сдать экзамен. Говорит, что по вине преподавателей.

«Преподавателю выгодно, чтобы мы не сдавали. Потому что если мы не сдаем, мы идем снова к ним на практическое занятие, которое стоит около полутора тысяч. Также у них не приспособленные машины для сдачи: что-то где-то не работает, где-то кондиционер, где-то двигатель, машина глохнет. А если ты заглох два раза, то все, несдача», — рассказал житель Челябинска Алексей Гончаров.

Бесполезные курсы вождения обошлись студенту почти в пятьдесят тысяч рублей. Выбирал почти наугад из огромного списка в интернете. В МВД предлагают упростить задачу будущим водителям: запустить государственный рейтинг автошкол. Объективный и независимый.

«Там будет несколько критериев, которые будут автоматически формироваться из систем, то есть здесь исключен любой субъективный момент и человеческий фактор, так называемый. Все будет автоматически собираться в единую систему, и люди будут получать объективный рейтинг», — объяснил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Роман Мишуров.

Предварительно классификация будет строиться на основе нескольких базовых критериев. А именно: общее число выпускников, процент студентов, сдавших экзамен с первой попытки, и количество ДТП с воспитанниками в первые два года после обучения.

«Очень важно автошколам, особенно серьезным автошколам, кто вкладывается в обучение, кто понимает эти задачи правильно, обязательно понимать, какой рейтинг у этой школы. И любая порядочная школа будет биться за этот рейтинг», — рассказал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Подобные рейтинги уже составляют в некоторых регионах России. Внедрение на федеральном уровне должно вытеснить с рынка недобросовестные автошколы, где стоимость обучения занижают в ущерб качеству образования. А значит, и безопасности на дорогах.

Практическая часть курса, то есть вождение на автодроме и в городе — самая затратная часть обучения. Именно на ней пытаются экономить некоторые автошколы, уменьшая количество времени за рулем. Хотя, согласно программе, откатать с инструктором ученик должен минимум пятьдесят шесть часов.

Линар из Уфы тоже купился на приятную цену. Итог — два ДТП за первый год.

«Практика, которая складывалась из двух выездов в город и трех выездов на автодром, ну, не считается», — поделился житель Уфы Линар Баитов.

В автошколах признают: проблемы в отрасли действительно есть. Но вот критерии рейтинга, по мнению преподавателей, нуждаются в обсуждении.

«Мы понимаем, что в одном будет больше ДТП, но от этих ДТП будет меньше вреда. Не будет погибших и не будет пострадавших. Но бывают такие ДТП, когда есть сразу несколько погибших людей», — заявил преподаватель автошколы и автоэксперт Алексей Рвачев.

Однако саму инициативу все стороны называют полезной. По данным страховщиков, наиболее «аварийный» возраст водителей — как раз от 18 до 24 лет. То есть управлять машиной молодые люди учатся буквально на своих ошибках, подвергая опасности и себя, и окружающих. И выбор надежной автошколы в теории поможет изменить тревожную статистику.