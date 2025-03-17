«Надо быть очень мудрым или мертвым»: как любить восьмерых

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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«Восемь женщин в одном пространстве — достаточно жуткая история!» — уверяют актрисы МХТ, прожившие эти обстоятельства во время работы над спектаклем по пьесе Роберта Тома.

Общий мужчина, роковые тайны, сорванные маски, — все соединилось в криминальной драме Аллы Сигаловой. Возможно ли найти баланс между любовью и правдой и, как сохранить женскую силу, чтобы ни один мужчина не пострадал, эксклюзивно узнала корреспондент 5-tv.ru на премьере спектакля «8 разгневанных женщин».

В преддверии большого женского праздника в МХТ представили яркую драму с участием и режиссурой Аллы Михайловны Сигаловой. Символично, что мы уже почти полвека отмечаем восьмое марта — день независимости женщин. За это время «слабый пол», и правда, слился с «сильным» и может без препятствий выполнять их работу.

«Мы давно водим машины, являемся директорами компаний — это неизбежно. Когда-то церковь, кухня, дети, а сейчас мы наравне с мужчинами», — делится актриса Александра Ребенок.

Женщины — незаменимы в жизненном звене нашей планеты, но их сила, порой, правда, разрушительна. Где та самая грань, чтобы удержать баланс между своей природой и реализацией, отвечает Ребенок:

«Если бы все женщины были заодно — они бы правили всем миром, а пока они порознь — этим миром управляют мужчины. Я верю, что женская сила в ее слабости. Мне очень приятно, когда мне открывают дверь и подают пальто».

Актриса Анна Чиповская поддерживает эту мысль, считая, что проблема и реальная слабость женщин в том, что они встают в позицию конкуренток:

«Когда женщины хотят конкурировать — это приносит нам сложности!»

А вот сам спектакль «8 разгневанных женщин» — приятный пример того, что женская дружба в сотворчестве может приносить искусству хорошие плоды.

Режиссер-постановщик Алла Сигалова говорит, что конкуренции за роль во время работы среди актрис не было. Женская команда была занята другим — погружением в психологию персонажей, мыслями о том, как оригинально проявить на сцене текст Роберта Тома и что в него можно вложить «своего».

«Я прочитала огромное количество научных исследований по взаимоотношению полов: о том, что мы, женщины, немножечко на заднем плане. Даже в Голливуде актрисы получают меньше, чем их звездные друзья. Эта неравномерность всегда присутствует», — делится Сигалова мыслями и процессом подготовки к спектаклю.

По сюжету, восемь женщин, оставшись в одном доме с дорогим им, но уже мертвым мужчиной, пытаются выяснить, кто же из них виновен в его смерти.

«У нас в спектакле мужчину убивает правда», — говорит Дарья Мороз.

Крайне сложно выдержать правду от одной женщины, а на погибшего сваливается груз правды сразу от восьмерых. Значит ли это то, что нужно скрывать себя? В спектакле красиво задан этот вопрос.

«Непонятно, что более ценно человек или маска, которую он надевает. Иногда, маска — это единственная возможность сохранить спокойствие в доме», — рассуждает о сюжете пьесы Дарья Мороз.

Дебют Аллы Михайловны на сцене МХТ получился не только ярким, но и очень глубоким. И страсть, и криминал, и нерукоприкладное убийство — все роскошно уложилось в сюжете.

Вот только для любви места не было. Убийство героя буквально было совершено всеми восьмью женщинами, ведь любили они только себя, а он ни одну из них.

«Если бы он кого-то из них любил — их бы не было бы восемь!» — говорит Анна Чиповская, сыгравшая одну из восьми женщин в этой драме.

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