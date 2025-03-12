Российские десантники штурмом взяли крупные «опорники» ВСУ в районе Часова Яра

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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В ходе боев уничтожено отделение пехоты и снайпер противника, а также сбит гексакоптер «Баба Яга».

Наши подразделения продвигаются в Донецкий Народной Республике.

Десантники штурмом взяли крупные опорные пункты Вооруженных сил Украины в районе многоэтажек Часова Яра.

Под прикрытием артиллерии, беспилотников и бронегруппы бойцы зашли на позиции боевиков.

Уничтожено отделение пехоты и снайпер противника. Сбили и гексакоптер «Баба Яга».

Виден и результат работы в районе населенного пункта Улаклы.

При штурме села захватили американскую бронемашину. Бросив позиции, боевики оставили HMMWV (американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости — Прим. ред.) в лесополосе.

А когда наши штурмовики начали эвакуировать технику, украинцы атаковали их дроном-камикадзе, он еще сильнее повредил бронированный вездеход.