Открытка к 9 Мая? За что отстранили от соревнований гимнастку Листунову

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Кандидат на пост президента МОК попытался прокомментировать это решение.

Олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Виктории Листуновой запретили выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) из‑за поздравления с Днем Победы в социальных сетях. EADaily привели комментарий главы организации.

«Насчет фотографии — да, это так. Но не с парада, а просто открытка с поздравлением с 9 Мая», — заявила Листунова «Матч ТВ».

По словам главы FIG и кандидата на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ, пока продолжается спецоперация России на Украине, спортсмены из России не будут допущены до соревнований под флагом РФ, но при этом приветствуется участие спортсменов из России в нейтральном статусе.

«Это не ограничивается Россией. И Россия, и Украина, и Белоруссия, и Северная Корея, и Китай — все спортсмены этих стран, все одна семья, все мои дети, мои сыновья и мои дочери. Я всех люблю», — сказал любвеобильный Ватанабэ на встрече с российскими спортсменами в Новогорске.

Однако Листуновой запретили участвовать даже в нейтральном статусе. Причем в документе, где сообщалось об отказе, говорится причина такого решения. Согласно документам, ее действительно не допустили до соревнований из-за фотографии, посвященной 9 Мая.

При этом Ватанабэ на той же встрече отметил, что необходимо способствовать примирению России и Украины. Он даже привел в пример своего отца, который умер от рака после ядерной бомбардировки Хиросимы. Несмотря на эту трагедию, он не держит зла на американский народ, отметил глава FIG.

EADaily отметили, что слова Ватанабэ абсолютно расходятся с действиями. Он говорит о примирении, но организация делает все, чтобы разжечь еще больше вражды. Более того, непонятно для чего вообще глава FIG приезжал на встречу со спортсменами, так как ни на один вопрос он не смог ответить по делу.

Хотя тема довольно-таки серьезная: неужели теперь нельзя поздравлять друг друга с победой против фашизма? Значит ли это, что Европа открыто поддерживает эту идеологию?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала Листунову и высказала свое негодование по этому поводу.

«Им уже не нравится, что мы с 9 Мая поздравляем. И теперь эти люди отвечают за спорт? Тут не только нужно наше осуждение, мне кажется, должно быть осуждение всего мирового сообщества. Будь они прокляты», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бах призвал федерации рассмотреть допуск россиян к ОИ-2026.