Новый закон: за что будут штрафовать дачников

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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В особо тяжелых случаях землю могут даже изъять через суд.

С марта 2025 года в России начал действовать закон, обязывающий владельцев дачных участков содержать их в порядке. Если участок зарастет сорняками или будет захламлен, владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей или изъятие земли через суд. Об этом в беседе с aif.ru рассказала сенатор от Республики Коми, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

Владельцам дачных участков дается три года на то, чтобы привести их в порядок. Этот срок включает строительство жилого дома или организацию посадок плодоовощных культур. Если участок не будет освоен (например, останется заросшим сорняками или захламленным), после предупреждения и истечения шести месяцев на устранение нарушений он может быть изъят через суд.

Также Епифанова напомнила о штрафах за нецелевое использование земли, включая организацию коммерческой деятельности на даче. Согласно статье 8.8-й КоАП РФ, штрафы для граждан составляют от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости, но не менее десяти тысяч и не более 100 тысяч рублей.

Если кадастровая стоимость не установлена, штрафы варьируются от 10 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы составляют от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Новый закон направлен на борьбу с заброшенными участками и их нецелевым использованием. Владельцам дач важно своевременно привести свои участки в порядок, чтобы избежать штрафов и других санкций.

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